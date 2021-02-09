Школьницы совершили двойное самоубийство в Самаре

Держась за руки, девочки выпрыгнули из окна дома на улице Киевская.
Погибшие девочки учились в шестом классе, были одноклассницами. Проблем с учебой у них не было, обе были отличницами и любимицами класса. Одна из девочек серьезно занималась гимнастикой, другая была моделью.
Обе погибшие оставили прощальные письма для родителей. Эти письма, а также другую информацию, которая может помочь разобраться в причинах гибели девочек, сейчас изучают следователи. Особое внимание следствие уделяет активности школьниц в соцсетях и группам, в которых состояли девочки.
Как писал «Рамблер», Роскомнадзор объявил о начале бета-тестирование мобильного приложения для приема жалоб граждан на обнаруженный в интернете запрещенный контент с целью его скорейшей блокировки. В Роскомнадзоре напомнили, что к противоправному контенту, распространение которого в Сети законодательно запрещено, относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д.