Школьницы совершили двойное самоубийство в Самаре

Держась за руки, девочки выпрыгнули из окна дома на улице Киевская.

Погибшие девочки учились в шестом классе, были одноклассницами. Проблем с учебой у них не было, обе были отличницами и любимицами класса. Одна из девочек серьезно занималась гимнастикой, другая была моделью.

Обе погибшие оставили прощальные письма для родителей. Эти письма, а также другую информацию, которая может помочь разобраться в причинах гибели девочек, сейчас изучают следователи. Особое внимание следствие уделяет активности школьниц в соцсетях и группам, в которых состояли девочки.