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СМИ: пираты захватили в Гвинейском заливе судно и используют его для нападений 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Пираты воспользовались захваченным судном для нападений
Фото: US Navy
Рыболовное судно Lianpengyu под флагом Габона было, по всей видимости, захвачено и угнано пиратами для проведения дальнейших атак на другие суда в Гвинейском заливе. Об этом сообщил во вторник специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.
Сейчас Lianpengyu находится в 112 морских милях от острова Сан-Томе, отмечает он. По данным портала, пираты могли высадиться на борт судна и захватить его в последние несколько дней. О судьбе экипажа, который состоит из 14 граждан Китая, пока нет достоверной информации.
В минувший понедельник оказавшееся под контролем пиратов рыболовное судно было использовано для нападения в Гвинейском заливе на танкер Seaking, шедший под флагом Багамских островов. По информации портала, с Lianpengyu была спущена лодка с пиратами, которые пытались высадиться на Seaking. Однако капитану танкера с помощью маневра удалось от них уйти.
Dryad Global предупреждает все суда, находящиеся в Гвинейском заливе, о том, что пираты могут использовать захваченное ими судно Lianpengyu в качестве базы для нападения на проходящие суда.
Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 членов экипажей или 95% от всех подобных похищений в мире за указанный период. Произошло не менее 22 инцидентов с захватом.
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Происшествия , Багамы , Китай
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