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Москва

Подравшийся с ОМОНом уроженец Чечни госпитализирован с подозрением на COVID 

Газета.Ru 44 минуты назад
Подравшегося с ОМОНом чеченца госпитализировали
Фото: кадр видео
Уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, арестованного за драку с сотрудником ОМОНа на незаконной акции в Москве, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Богдана Эберта.
Джумаева перевели в медико-санитарную часть другого следственного изолятора, рассказал Эберт.
Пресненский районный суд Москвы арестовал Джумаева за драку с ОМОНом во время несанкционированной акции 23 января. Молодой человек обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, он останется под стражей до 23 марта.
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