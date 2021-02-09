Подравшегося с ОМОНом чеченца госпитализировали

Уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, арестованного за драку с сотрудником ОМОНа на незаконной акции в Москве, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Богдана Эберта.

Джумаева перевели в медико-санитарную часть другого следственного изолятора, рассказал Эберт.

Пресненский районный суд Москвы арестовал Джумаева за драку с ОМОНом во время несанкционированной акции 23 января. Молодой человек обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, он останется под стражей до 23 марта.