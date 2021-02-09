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В Москве инвалида нашли мертвым после взрыва в квартире 

Павел Тиунов 1 час назад
В Москве инвалида нашли мертвым после взрыва в квартире
Фото: ТАСС
Мужчина, получивший инвалидность в результате инсульта, скончался после того, как в его квартире прогремел взрыв, сообщает «Пятый канал». Правоохранители рассматривают версию о суициде.
Трагедия произошла в жилом доме на улице Палехской. Мать погибшего заявила, что услышала в его комнате громкий хлопок. Зайдя в помещение, она обнаружила сына мертвым с оторванным предплечьем и разорванным животом, на его теле были видны следы ожогов.
Известно, что скончавшийся 1966 года рождения тяжело переживал свою инвалидность: он на протяжении долгого времени безуспешно пытался найти работу. Правоохранители, которые работают на месте трагедии, полагают, что мужчина мог совершить самоубийство.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», в ходе проведения ремонтных работ на детской площадке неподалеку от 31-го дома по Рождественской улице на юго-востоке Москвы произошел взрыв бочки с клеем во время ее разогрева. В результате инцидента пострадал рабочий. Сообщалось, что причиной произошедшего стало нарушение технологии, а пострадавший получил не угрожающую его жизни открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
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