В Москве инвалида нашли мертвым после взрыва в квартире 

Мужчина, получивший инвалидность в результате инсульта, скончался после того, как в его квартире прогремел взрыв, сообщает «Пятый канал». Правоохранители рассматривают версию о суициде.

Трагедия произошла в жилом доме на улице Палехской. Мать погибшего заявила, что услышала в его комнате громкий хлопок. Зайдя в помещение, она обнаружила сына мертвым с оторванным предплечьем и разорванным животом, на его теле были видны следы ожогов.

Известно, что скончавшийся 1966 года рождения тяжело переживал свою инвалидность: он на протяжении долгого времени безуспешно пытался найти работу. Правоохранители, которые работают на месте трагедии, полагают, что мужчина мог совершить самоубийство.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», в ходе проведения ремонтных работ на детской площадке неподалеку от 31-го дома по Рождественской улице на юго-востоке Москвы произошел взрыв бочки с клеем во время ее разогрева. В результате инцидента пострадал рабочий. Сообщалось, что причиной произошедшего стало нарушение технологии, а пострадавший получил не угрожающую его жизни открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.