Суд признал законным домашний арест Киры Ярмыш

Мосгорсуд во вторник признал домашний арест пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы … без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — рассказал собеседник агентства.

Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента