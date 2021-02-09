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Москва

Суд признал законным домашний арест пресс-секретаря Навального 

РИА Новости 1 час назад
Суд признал законным домашний арест Киры Ярмыш
Фото: ТАСС
Мосгорсуд во вторник признал домашний арест пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы … без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — рассказал собеседник агентства.

Ранее Басманный суд на время следствия отправил под домашний арест юриста ФБК* Любовь Соболь, главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и Олега Навального. Сотруднику фонда Николаю Ляскину избрали меру пресечения в виде "запрета определенных действий".
Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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