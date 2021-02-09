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В Подмосковье «заминировали» несколько объектов 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
В Подмосковье «заминировали» несколько объектов
Фото: ТАСС
Неизвестный сообщил о "минировании" железнодорожной станции "Люберцы-1", а также двух гимназий и десяти школ в Подмосковье. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что на железнодорожной станции "Люберцы-1" заложено взрывное устройство. Также есть информация о заложенных взрывных устройствах в двух гимназиях и десяти школах", — сказал собеседник агентства.

В данный момент на места для проверки информации направлены специалисты экстренных служб и правоохранители, а также кинологи. Сведений об эвакуации нет.
8 февраля сообщение в одной из социальных сетей об угрозе взрыва стало причиной массовой эвакуации школ в разных регионах России. Ни в одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было. В ряде школ была проведена эвакуация в целях безопасности.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Московская область
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