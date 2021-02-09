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Москва

Полиция задержала сына «короля Новой Москвы» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Полиция задержала сына бизнесмена Балакеримова
Фото: РИА Новости
Полиция задержала Карахана Балакеримова, сына российского бизнесмена Лазера Балакеримова, контролирующего огромные рыночные площади, бары и автосервисы в Новой Москве, сообщает Baza. Балакеримова-старшего издание называет «королем Новой Москвы».
Уточняется, что Балакеримова-младшего задержали в тот момент, когда он находился в нетрезвом виде за рулем своей машины. Сына бизнесмена доставили в отдел МВД по району Арбат, а затем суд отправил его под арест на десять суток.
Карахан Балакеримов — бывший сотрудник МВД. В январе 2017 года сообщалось, что его уволили после того, как в сети появилось видео с его свадебным кортежем, грубо нарушившим правила дорожного движения. На записи видно, как водители автомобилей демонстрируют на дороге опасное вождение: в частности, играют в «шашечки» и едут задним ходом.
Отец Балакеримова, комментируя ситуацию, заявил, что появление ролика спустя почти полгода после свадьбы — скорее всего, «чей-то заказ». «Что, я не заработал своему сыну 500-600 тысяч на свадьбу?! Были 110-120 гостей. Сразу скажу — никаких кортежей не было, все как у простых людей», — сказал бизнесмен.
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Происшествия , МВД , Москва
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