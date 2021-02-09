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Москва

Тенго Потийский в суде отрекся от статуса вора в законе 

Алиса Селезнёва 26 минут назад
Тенго Потийский в суде отрекся от статуса вора в законе
Фото: РИА Новости
Криминальный авторитет Тенгиз Гигиберия (Тенго Потийский) на заседании в Липецком областном суде отрекся от статуса вора в законе, а также заявил, что мечтает освободиться и стать законопослушным человеком. Об этом пишет издание Gorod48.
Как сообщал «Рамблер», ранее был принят закон, который вводит уголовную ответственность в России для занимающих высшее положение в преступной иерархии. Теперь за сам факт лидерства в ОПГ грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей.
В ходе следствия Тенгиза Гигиберия отказывался признавать вину по ст.210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и не давал показания. Однако в суде он сделал неожиданное признание.

«Я с 1996 года коронован как вор в законе (…). Вину признаю, хотите, меня наказывайте. Я прошу все сделать быстро, мне тяжело. Нет необходимости вызывать свидетелей, вынесите мне приговор», — заявил криминальный авторитет.

Он также подчеркнул, что с 2019 года, как вышел закон, все его мысли были только о том, как освободиться. Гигиберия заверил суд, что, отбывая наказание, никак не проявлял свой статус: не распоряжался общаком, никому не раздавал криминальных званий, не участвовал в разрешении конфликтов между осужденными.

«Я хотел освободиться и заниматься своими делами. Если какое-то чудо случится, и я освобожусь, я вам слово даю — преступной деятельностью не заниматься и жить со своей семьей. Ваша честь, я порядочный человек и клянусь всем святым…», — подчеркнул он.

Вор в законе также заявил в ходе заседания, что все обвинение против него могли быть делом рук сотрудников колонии.
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Происшествия , Gorod48.ru
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