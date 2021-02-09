Житель Кубани сломал бедро непослушному пасынку 

СК на Кубани предъявил местному жителю обвинение в избиении 5-летнего сына сожительницы, которому мужчина сломал бедро за то, что мальчик отказался слушаться и убирать свои игрушки, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю

Информацию о госпитализации мальчика с переломом бедра и множественными гематомами правоохранители получили в минувшую пятницу. Следователь, получив сведения о том, что травмы ребёнку нанёс 22-летний сожитель матери, возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным ведомства, сожители с двумя 5-летними сыновьями женщины и совместной малолетней дочерью проживали в станице Нижнебаканской.

"В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено соответствующее обвинение… В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье… Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства", — сообщает СУСК.

По версии следствия, утром 4 февраля женщина ушла к матери, оставив детей с мужчиной. Со слов обвиняемого, мальчик не стал его слушаться и отказался убирать свои игрушки. "По этой причине обвиняемый нанес ребенку не менее двух ударов руками и ногами в область туловища. В результате ребенок получил перелом бедра со смещением, повлекший тяжкий вред здоровью", — отмечается в релизе.