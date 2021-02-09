Пытавшегося прорваться через блокпост застрелили в Донбассе

В Донецкой области застрелили мужчину, который пытался прорваться через блокпост в районе села Викторовка, сообщил штаб операции объединенных сил (ООС).
«Вчера около 12 часов дня к блокпосту механизированного батальона в районе Викторовки Донецкой области приблизилась гражданская машина ВАЗ — 2105. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот повысил скорость. Военные произвели предупредительный выстрел, но машина продолжила движение к вооруженным силам России. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение… К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу», — говорится в сообщении ООС в Facebook.
Пассажир машины получил ранение и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Осенью 2019 года украинские националисты прорвали блокпост в районе разведения сил в Донбассе.
В сентябре прошлого года в Донбассе задержали украинцев, планировавших похищение итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в ЛНР.