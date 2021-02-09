Россиянку проверят на причастность к смерти 11 мужей 

Краснодарском крае главную подозреваемую по делу о мошенничестве с недвижимостью проверят на причастность к смерти 11 мужей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно версии следствия, в 2013-2019 годах 53-летняя местная жительница при помощи двух своих дочерей и риэлтора из Новокубанска обманом завладевала недвижимостью одиноких мужчин из числа любителей употреблять алкогольные напитки. Чаще всего она вступала с ними в брак.

11 потерпевших умерли, а в собственности подозреваемых оказались объекты недвижимости в Сочи, Краснодаре и Армавире на общую сумму 21,7 миллиона рублей.

В отношении женщин было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что расследование дела завершено. Сегодня «Комсомольская правда» сообщила, что в прокуратуре Краснодарского края сочли необходимым проверить ключевую фигурантку дела на причастность к убийству мужей, в связи с чем расследование продолжается.