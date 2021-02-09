Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянку проверят на причастность к смерти 11 мужей 

Артём Кульша 39 минут назад
Россиянку проверят на причастность к смерти 11 мужей
Фото: ТАСС
В Краснодарском крае главную подозреваемую по делу о мошенничестве с недвижимостью проверят на причастность к смерти 11 мужей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно версии следствия, в 2013-2019 годах 53-летняя местная жительница при помощи двух своих дочерей и риэлтора из Новокубанска обманом завладевала недвижимостью одиноких мужчин из числа любителей употреблять алкогольные напитки. Чаще всего она вступала с ними в брак.
11 потерпевших умерли, а в собственности подозреваемых оказались объекты недвижимости в Сочи, Краснодаре и Армавире на общую сумму 21,7 миллиона рублей.
В отношении женщин было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что расследование дела завершено. Сегодня «Комсомольская правда» сообщила, что в прокуратуре Краснодарского края сочли необходимым проверить ключевую фигурантку дела на причастность к убийству мужей, в связи с чем расследование продолжается.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Комментарии
Происшествия , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Жители российского города пожаловались на желтый снег
00:22
Жители российского города пожаловались на желтый снег
Общество
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
В России создали ружье «для хипстеров»
02:09
В России создали ружье «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение