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Ан-12 потерпел аварию при посадке на острове Итуруп 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Ан-12 потерпел аварию при посадке на острове Итуруп
Фото: РИА Новости
Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел аварию при посадке на аэродроме Буревестник острова Итуруп, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что экипаж и пассажиры в результате аварии не пострадали, передает РИА «Новости».
В то же время Восточный военный округ уточняет, что сам Ан-12 не получил значительных повреждений.
Как сообщает Telegram-канал 112, Ан-12 летел из Хабаровска и при посадке зацепился за бруствер. Судно получило повреждения. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, одна из возможных причин — непогода.
Итуруп — это крупнейший остров архипелага Большая Курильская гряда, входящего в состав Курильских островов, располагающихся в Тихом океане.
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Происшествия , Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Сахалинская Область , Хабаровск , Хабаровский Край
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