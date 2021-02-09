Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе

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Москва

Опубликовано видео с места жесткой посадки военного самолета на Итурупе 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
Военный самолет Ан-12, совершавший перелет из Хабаровска, совершил жесткую посадку на острове Итуруп в Сахалинской области. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Life SHOT.
При выполнении посадки на аэродроме Буревестник военное воздушное судно зацепилось за бруствер, в результате чего у него сильно повредилась стойка шасси. На опубликованной записи видно, что сейчас на острове бушует сильная метель, возможно, именно она стала причиной внештатной ситуации. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Происшествия , Видео
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