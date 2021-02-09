Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе

Военный самолет Ан-12, совершавший перелет из Хабаровска , совершил жесткую посадку на острове Итуруп в Сахалинской области . Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Life SHOT.

При выполнении посадки на аэродроме Буревестник военное воздушное судно зацепилось за бруствер, в результате чего у него сильно повредилась стойка шасси. На опубликованной записи видно, что сейчас на острове бушует сильная метель, возможно, именно она стала причиной внештатной ситуации. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.