Убийство ребенка ради наследства предотвратили в Туве

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Туве мачеха заказала убийство своей восьмилетней падчерицы, чтобы не делиться с нею наследством после смерти мужа. Об этом сообщает МВД по республике.

По данным ведомства, 61-летняя жительница Кызыла попыталась нанять киллера, чтобы стать единоличной владелицей двух квартир, принадлежавших ее мужу.

«За убийство она пообещала вознаграждение в размере 180 тысяч рублей. В роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска МВД по Республике Тыва. (…) Злоумышленница лично передала ему в качестве аванса 10 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Женщина рассказала исполнителю, где живет девочка, показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке, а также передала электрошокер, предложив использовать его при совершении убийства.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК России: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство»». Женщина арестована, ей предъявлено обвинение.

«Рамблер» писал, что ранее была задержана жительница Москвы, которая планировала заказное убийство своего отца и предлагала исполнителю 1,5 миллиона рублей.