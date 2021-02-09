Москвич узнал о долге в 4 млн долларов при попытке продать авто 

Житель Москвы сделал попытку продать машину за 600 тысяч рублей и выяснил, что задолжал четыре миллиона долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

54-летний Михаил (имя изменено) — пенсионер по состоянию здоровья. Некоторое время назад он решил продать свой автомобиль примерно за 600 тысяч рублей. После этого мужчина обнаружил, что все его имущество арестовано.

Позже он нашел в почтовом ящике просроченную повестку в суд. Выяснилось, что компания «БензикрайХолдингз» из Великобритании обратилась в суд с иском к Михаилу с требованием вернуть почти четыре миллиона долларов, которые тот в качестве менеджера компании «Гранвуд Системс Лимитед» якобы получил на покупку техники, после чего перевел на счет своей фирмы в Латвии.

«Я никогда не работал менеджером и о компании такой не слышал даже, в Великобритании никогда не был, а в Латвию очень давно ездил туристом пару раз», — рассказал Михаил.

Он сообщил о намерении подать апелляционный иск, а также о том, что состояние его здоровья ухудшилось на фоне ситуации, в которую он попал.