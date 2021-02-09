Россиянка заказала убийство своей 8-летней падчерицы

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Москва

Заказавшую убийство 8-летней падчерицы мачеху сняли на видео 

Алевтина Жаркова 42 минуты назад
Жительница Тувы заказала убийство своей 8-летней падчерицы. Женщина пыталась расправиться с ребенком после смерти супруга ради двух квартир, которые остались после его кончины.
Узнав о том, что дама планирует избавиться от школьницы, полицейские организовали ей подставную встречу с киллером, на которой заказчица предложила за убийство своей малолетней падчерицы 180 000 рублей. Фрагмент оперативной съемки публикует Telegram-канал «360».
Источник сообщает, что в качестве орудия убийства она передала «исполнителю» электрошокер, а в качестве задатка заплатила ему 10 000 рублей.
Происшествия , Видео , Криминал
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