Россиянка заказала убийство своей 8-летней падчерицы

Жительница Тувы заказала убийство своей 8-летней падчерицы. Женщина пыталась расправиться с ребенком после смерти супруга ради двух квартир, которые остались после его кончины.

Узнав о том, что дама планирует избавиться от школьницы, полицейские организовали ей подставную встречу с киллером, на которой заказчица предложила за убийство своей малолетней падчерицы 180 000 рублей. Фрагмент оперативной съемки публикует Telegram-канал «360».

Источник сообщает, что в качестве орудия убийства она передала «исполнителю» электрошокер, а в качестве задатка заплатила ему 10 000 рублей.