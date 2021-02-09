Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

На скандальную компанию подали в суд после смерти неопытного инвестора 

Lenta.ru 1 час назад
На Robinhood подали в суд после смерти неопытного инвестора
Фото: Yuriko Nakao / Getty
На скандальную американскую брокерскую компанию Robinhood подали в суд после смерти неопытного инвестора. Речь идет о гибели 20-летнего трейдера Александра Кирнса, который покончил с собой после того, как увидел отрицательный баланс наличности в размере 730 тысяч долларов, передает CNBC.
Семья погибшего обвиняет площадку в недостаточной поддержке клиентов и в том, что позволила ему торговать опционами — рискованным финансовым инструментом — несмотря на отсутствие финансового опыта. Еще брокерскую компанию обвиняют в причинении эмоционального стресса по неосторожности и в недобросовестной деловой практике. Семья погибшего уверена, что если бы служба поддержки отреагировала оперативно, их сын был бы жив.
Американский студент совершил самоубийство летом 2020 года. В своей прощальной записке он написал: «Как вы могли предоставить кредитное плечо в миллионы долларов двадцатилетнему парню без какого-либо дохода?». Кирнс занимался торговлей опционами «пут», покончить с собой он решился после того как увидел на своем счете отрицательный баланс в 730 165 долларов. В иске говорится, что студент несколько раз пытался связаться со службой поддержки Robinhood, но получал только автоматические ответы.
Через день после смерти Кирнса Robinhood прислал электронное письмо о том, что на самом деле он ничего не должен и теперь его счет снова доступен. Выяснилось, что студент неправильно понял информацию о своих позициях по производным финансовым инструментам.
В комментарии CNBC представители Robinhood заверили, что с лета прошлого года изменили подход к работе, в частности, теперь предоставляют больше учебных материалов, а также пересмотрели требования к опыту пользователей. Еще брокеры заверили, что в компании начала работать телефонная служба поддержки для клиентов с опционами.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Последние новости
Правительство ответило на сообщения о поддержке россиян на 500 миллиардов рублей Правительство ответило на сообщения о поддержке россиян на 500 миллиардов рублей «Газпром» приостановил транзит газа через Литву в Калининград «Газпром» приостановил транзит газа через Литву в Калининград Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе: видео
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе: видео
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
В России создали ружье «для хипстеров»
02:09
В России создали ружье «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
00:15
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
00:16
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
Происшествия
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение