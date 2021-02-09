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Москва

Главу управляющей компании задержали в Подмосковье за хищение 30 млн руб. 

Агентство «Москва» и ещё 2 2 часа назад
Главу УК задержали в Подмосковье за хищение 30 млн рублей
Фото: ТАСС
Полицейские в Домодедово задержали руководителя управляющей компании по подозрению в хищении 30 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД по подозрению в совершении противоправных действий задержан 68-летний местный житель, являющийся руководителем управляющей компании. При обыске в офисе компании полицейскими обнаружены и изъяты бухгалтерские и другие документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленника», — рассказлала Петрова.

Ранее в полицию поступила информация о том, что в городском округе Домодедово одна из местных управляющих компаний создала необоснованную задолженность перед муниципальной ресурсоснабжающей организацией. Таким образом, было похищено около 30 млн руб.
По данным полиции, в адрес управляющей компании в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, отопление и горячее водоснабжение поступило более 118 млн руб., а управляющая компания из этих средств перечислила ресурсоснабжающей организации в Домодедово на 30 млн руб. меньше. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Домодедовский городской суд отправил задержанного под домашний арест.
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Комментарии
Происшествия , Татьяна Петрова , МВД , АГН "Москва" , Домодедово , Московская область
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