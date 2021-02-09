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Москва

В Туве предотвратили убийство восьмилетней девочки из-за наследства 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
. Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней дочери своего умершего мужа из-за наследства, преступление предотвращено сотрудниками МВД и ФСБ, женщина взята под стражу. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Туве.
По данным ведомства, полицейские получили информацию, что 61-летняя жительница Кызыла ищет киллера для убийства своей восьмилетней падчерицы. Отец девочки и муж женщины умер, оставив наследство из двух квартир. Ребенок оказался наследником первой очереди.

"Для совершения убийства женщина пообещала вознаграждение в размере 180 тыс. рублей. В роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска. Под оперативным сопровождением полицейских состоялась встреча исполнителя и заказчицы убийства в ее квартире . С целью подтверждения выполнения заказа псевдоисполнитель представил заказчице сделанную постановочную фотографию и шапку девочки", — сообщили в МВД.

По данным полиции, заказчица лично передала исполнителю в качестве аванса 10 тыс. рублей. Она рассказала, где учится и живет девочка, а также показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке. Женщина также передала исполнителю электрошокер, предложив использовать для совершения убийства.
В полицию Москвы поступило сообщение об изнасиловании спортсменки
Следственным управлением СК РФ по республике возбуждено в отношении женщины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Заказчице предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , ФСБ , СКР , МВД , Кызыл , Республика Тыва
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