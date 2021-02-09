. Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней дочери своего умершего мужа из-за наследства, преступление предотвращено сотрудниками МВД ФСБ , женщина взята под стражу. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Туве.

По данным ведомства, полицейские получили информацию, что 61-летняя жительница Кызыла ищет киллера для убийства своей восьмилетней падчерицы. Отец девочки и муж женщины умер, оставив наследство из двух квартир. Ребенок оказался наследником первой очереди.

"Для совершения убийства женщина пообещала вознаграждение в размере 180 тыс. рублей. В роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска. Под оперативным сопровождением полицейских состоялась встреча исполнителя и заказчицы убийства в ее квартире . С целью подтверждения выполнения заказа псевдоисполнитель представил заказчице сделанную постановочную фотографию и шапку девочки", — сообщили в МВД.

По данным полиции, заказчица лично передала исполнителю в качестве аванса 10 тыс. рублей. Она рассказала, где учится и живет девочка, а также показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке. Женщина также передала исполнителю электрошокер, предложив использовать для совершения убийства.