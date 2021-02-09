Суд признал законным домашний арест пресс-секретаря Навального

Следствие требует отправить под домашний арест муниципального депутата по московскому району Зюзино Константина Янкаускаса, который обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на запрещенной акции 23 января в Москве. «В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта 2021 года в отношении Янкаускаса Константина», — сообщили в пресс-службе Басманного суда, передает ТАСС. Ранее в Генпрокуратуре и МВД России предупредили об ответственности за призывы к несанкционированным акциям. Неоднократно отмечалось, что в случае провокаций и насилия действия участников будут квалифицированы как массовые беспорядки. Призывы к участию в несогласованных мероприятиях стали появляться в Сети после задержания блогера Алексея Навального 17 января в Шереметьево. Напомним, он находился в розыске после многократных нарушений испытательного срока, назначенного ему приговором суда. В УФСИН по Москве отмечали, что оппозиционер уклоняется от назначенного ему судом контроля, так как лечение в Германии уже должно было подойти к концу. 2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде заменил блогеру условный срок на реальный.