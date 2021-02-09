Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье

В Забайкалье автомобиль протаранил поезд. Инцидент произошел на станции Домна: водитель выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора, нарушив тем самым правила дорожного движения. Момент столкновения попал в объектив видеокамеры, запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

В момент аварии в машине находился 4-летний ребенок, управляла автомобилем 32-летняя женщина. По некоторым данным, она была в состоянии алкогольного опьянения и не имела прав. О состоянии пострадавших информации пока нет.