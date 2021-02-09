В полицию Москвы поступило сообщение об изнасиловании спортсменки 

В гостинице в Москве , возможно, изнасиловали спортсменку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вчера в полицию поступило сообщение об изнасиловании в одной из гостиниц. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили 26-летнюю спортсменку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она заявила правоохранителям, что не была изнасилована. Тем не менее они инициировали проведение доследственной проверки по факту инцидента.

В январе 61-летний специалист по рыбоводству, сотрудник одного из вузов, за рулем автомобиля «Тойота» подобрал 20-летнюю девушку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, возле одного из баров в центре Москвы.

Он отвез ее на учебные пруды, завел в летний домик и изнасиловал. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемого. На допросе он заявил, что был спровоцирован жертвой.

В октябре, как сообщал «Рамблер», водитель такси, 35-летний ранее судимый житель Уфы, напал на клиентку, изнасиловал ее и ограбил на юго-западе Москвы. Некоторое время спустя он был задержан.