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В Югре арестовали бизнесмена Копайгору по подозрению в покушении на мошенничество 

ТАСС 1 час назад
Бизнесмена Копайгору арестовали в Югре
Фото: ТАСС
Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) арестовал бизнесмена Андрея Копайгору, ведущего предпринимательскую деятельность в строительной сфере. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Сургутским городским судом в отношении Копайгоры 9 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 5 апреля 2021 года. Суд удовлетворил ходатайство следователя", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что силовики задержали Копайгору по подозрению в покушении на мошенничество. После задержания ему стало плохо, он был госпитализирован. По данным собеседника агентства, силовики подозревают Копайгору в умышленном банкротстве "Югорской промышленной корпорации", мошенничестве при реализации проектов по строительству домов на средства дольщиков в Сургуте и в умышленном доведении до банкротства принадлежащего ему завода "Элкап". По данным картотеки арбитражных дел, завод с мая 2020 года проходит процедуру банкротства. Ранее Следственный комитет проверял действия руководства компании на предмет умышленного доведения предприятия до банкротства.
Осенью 2020 года свыше 200 сотрудников "Элкап" массово жаловались на невыплату зарплаты на сумму более 29 млн рублей. Решение данного вопроса контролировалось прокуратурой ХМАО.
ТАСС пока не располагает комментарием пресс-службы регионального управления МВД.
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Комментарии
Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Сургут , Ханты-Мансийск , Ханты-Мансийский автономный округ
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