Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке

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Москва

Появилось видео падения глыбы снега на ребенка у магазина в Находке 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Находке глыба снега обрушилась на ребенка у входа в магазин. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Маленький ребенок стоит у крыльца торговой точки, недалеко от него находится женщина с девочкой. Внезапно на малыша с крыши падает огромный ком снега. К счастью, никто не пострадал.
Появившееся в Сети видео заинтересовала прокуратуру Приморского края.

«В информационных агентствах и социальных сетях размещена информация и видео о падении на ребёнка снега с крыши здания магазина по ул. Ручейной, 36А в Находке. Прокуроры оценят полноту и своевременность действий должностных лиц собственника (арендатора) здания по своевременной очистке крыши от снега и предотвращению сложившейся ситуации», — заявили в ведомстве.

Происшествия , Видео
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