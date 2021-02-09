Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке

«В информационных агентствах и социальных сетях размещена информация и видео о падении на ребёнка снега с крыши здания магазина по ул. Ручейной, 36А в Находке. Прокуроры оценят полноту и своевременность действий должностных лиц собственника (арендатора) здания по своевременной очистке крыши от снега и предотвращению сложившейся ситуации», — заявили в ведомстве.