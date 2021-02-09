Умер работавший с Бунюэлем сценарист Жан-Клод Каррьер 

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Французский сценарист и писатель Жан-Клод Каррьер , работавший с режиссером Луисом Бунюэлем над такими фильмами, как «Этот смутный объект желания» и «Скромное обаяние буржуазии», умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила его дочь Киара Каррьер, передает телеканал BFM.

Писатель скончался в своем доме в Париже во сне. Отмечается, что он не страдал какой-либо болезнью.