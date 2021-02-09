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Умер работавший с Бунюэлем сценарист Жан-Клод Каррьер 

Lenta.ru 2 часа назад
Умер работавший с Бунюэлем сценарист Жан-Клод Каррьер
Фото: David Levenson / Getty Images
Французский сценарист и писатель Жан-Клод Каррьер, работавший с режиссером Луисом Бунюэлем над такими фильмами, как «Этот смутный объект желания» и «Скромное обаяние буржуазии», умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила его дочь Киара Каррьер, передает телеканал BFM.
Писатель скончался в своем доме в Париже во сне. Отмечается, что он не страдал какой-либо болезнью.
Жан-Клод Каррьер стал лауреатом премии «Оскар» в 1962 году возрасте 29 лет за короткометражный фильм «Счастливая годовщина» (Heureux anniversaire), который срежиссировал вместе с французским комиком и кинематографистом Пьером Этексом. Каррьер сотрудничал с испано-мексиканским режиссером Луисом Бунюэлем на протяжении 19 лет вплоть до смерти последнего в 1983 году. Их первой работой стал «Дневник горничной». Он также стал гострайтером автобиографии Бунюэля «Мой последний вздох», выпущенной за год до кончины режиссера.
Помимо этого, Каррьер выступил сценаристом фильма-адаптации романа Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия», снятой Филиппом Кауфманом, работал над «Бесами» Анджея Вайды по роману Федора Достоевского и адаптировал повесть братьев Стругацких «Трудно быть богом» для экранизации немецкого режиссера Петера Фляйшмана. Также сценарист сотрудничал с такими режиссерами, как Жан-Люк Годар, Милош Форман, Фолькер Шлендорф, Луи Маль и Хесус Франко. Его последними работами стали сценарии фильмов «Ван Гог. На пороге вечности», «Честный человек» и «Соль слез».
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Происшествия , Пьер Этекс , Федор Достоевский , Фолькер Шлендорф , Жан-клод Каррьер , Луи Маль , Милош Форман , Анджей Вайда , Петер Фляйшман , Жан-люк Годар , Париж , Франция
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