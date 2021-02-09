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В Тульской области трое детей отравились угарным газом 

РИА Новости и ещё 2 9 февраля 2021
В Тульской области трое детей отравились угарным газом
Фото: РИА Новости
Трое детей госпитализированы в Тульской области после отравления угарным газом, их родителям оказали медицинскую помощь на месте, сообщили СУСК РФ по региону и областная прокуратура.

"По предварительной информации, трое детей 2011, 2012 и 2015 годов рождения отравились угарным газом в квартире на улице Беклемищева города Узловая Тульской области. Пострадавшие госпитализированы. Двоим взрослым медпомощь оказали дома и не госпитализировали", — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", — информирует прокуратура.

СУСК РФ по Тульской области также сообщило о доследственной проверке по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В рамках проверки следователем изъята и исследуется вся необходимая документация из управляющей компании и газовой службы", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , Оренбургская Область , Тула , Тульская Область
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