В Тульской области трое детей отравились угарным газом 

"По предварительной информации, трое детей 2011, 2012 и 2015 годов рождения отравились угарным газом в квартире на улице Беклемищева города Узловая Тульской области. Пострадавшие госпитализированы. Двоим взрослым медпомощь оказали дома и не госпитализировали", — говорится в сообщении прокуратуры.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", — информирует прокуратура.
"В рамках проверки следователем изъята и исследуется вся необходимая документация из управляющей компании и газовой службы", — говорится в сообщении.