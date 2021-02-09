Россиянин напал с ножом на судебного пристава 

Следственный отдел Улан-Удэ возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в отношении жителя Бурятии , напавшего с ножом на судебного пристава. Об этом сообщается на сайте сайте СУ СК по республике.

Инцидент произошел в понедельник, 8 февраля, когда подозреваемый явился в суд, чтобы принять участие в процессах по ряду административных дел. Дожидаясь начала заседания он решил зайти закрытый на ремонт кабинет. Это увидел судебный пристав и сделал ему замечание. Россиянин ответил агрессивно и предложил сотруднику суда выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав решил вывести мужчину с неадекватным поведением из здания.

На улице россиянин внезапно вытащил шило и нож и начал угрожать приставу расправой. Сотруднику суда удалось выхватить у нападавшего нож. Воспользовавшись, что мужчина отвлекся, пристав вернулся в здание суда и вызвал полицию. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения, расследование продолжается.