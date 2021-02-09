Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Видео с места загоревшегося в Москве ангара 

Вадим Дроздов 1 час назад
Рано утром 9 февраля в Москве в районе Южное Бутово загорелся ангар. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте пожара работают спасатели МЧС и пожарные.
Ранее сообщалось, что 7 февраля в Москве произошел пожар в металлическом ангаре на Варшавском шоссе. Согласно неофициальным данным, это был ангар, в котором хранилась лакокрасочная продукция. По приблизительным оценкам, площадь пожара тогда достигла 1 тысячи квадратных метров.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, 37а, корпус 1, где, по предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении МЧС.
Происшествия , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
00:57
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
Армия
Появилось видео протестных митингов в Испании
01:35
Появилось видео протестных митингов в Испании
В мире
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
01:32
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
Шоу-бизнес
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
01:22
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
Общество
Видео с места нападения мастифа на женщину
03:04
Видео с места нападения мастифа на женщину
Происшествия
Видео с места убийства падчерицы отчимом в Твери
01:32
Видео с места убийства падчерицы отчимом в Твери
Происшествия
Популярное в ТикТок видео с диким лисом Саньком
02:17
Популярное в ТикТок видео с диким лисом Саньком
Общество
Видео стрельб танков Т72б3 в Нижегородской области
00:27
Видео стрельб танков Т72б3 в Нижегородской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение