Видео с места загоревшегося в Москве ангара 

Рано утром 9 февраля в Москве в районе Южное Бутово загорелся ангар. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте пожара работают спасатели МЧС и пожарные.

Ранее сообщалось, что 7 февраля в Москве произошел пожар в металлическом ангаре на Варшавском шоссе. Согласно неофициальным данным, это был ангар, в котором хранилась лакокрасочная продукция. По приблизительным оценкам, площадь пожара тогда достигла 1 тысячи квадратных метров.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, 37а, корпус 1, где, по предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении МЧС.