Видео с места нападения мастифа на женщину 

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В Одинцовском районе в Подмосковье в садовом товариществе «Поречье» тибетский мастиф напал на женщину.

«Первый раз она (собака) укусила меня в бедро, а второй раз она меня схватила за руку», — рассказала Жанна Кубарева, пострадавшая. Пострадавшая писала заявления участковому и в прокуратуру , но никаких санкций к владельцу крупной собаки ни разу не применяли.

По словам местных жителей, хозяин выгуливает огромную собаку без намордника. Животное держит в страхе все поселение.

Тибетский мастиф является одной из древнейших рабочих пород собак. Вес взрослой собаки этой породы находится в пределах от 60 до 80 кг. Рост 60-77 см.