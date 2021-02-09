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Видео с места нападения мастифа на женщину 

Вадим Дроздов 40 минут назад
В Одинцовском районе в Подмосковье в садовом товариществе «Поречье» тибетский мастиф напал на женщину.
«Первый раз она (собака) укусила меня в бедро, а второй раз она меня схватила за руку», — рассказала Жанна Кубарева, пострадавшая. Пострадавшая писала заявления участковому и в прокуратуру, но никаких санкций к владельцу крупной собаки ни разу не применяли.
По словам местных жителей, хозяин выгуливает огромную собаку без намордника. Животное держит в страхе все поселение.
Тибетский мастиф является одной из древнейших рабочих пород собак. Вес взрослой собаки этой породы находится в пределах от 60 до 80 кг. Рост 60-77 см.
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ
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