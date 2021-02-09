Видео с места убийства падчерицы отчимом в Твери 

8 февраля в федеральный розыск был объявлен мужчина, который задушил шарфом свою 13-летнюю падчерицу. По версии регионального Следственного комитета, убийство произошло еще 6 февраля. Тогда 33-летний местный житель убил дочь своей сожительницы, задушив её шарфом, а затем ограбил квартиру. После этого преступник скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции получили информацию об исчезновении подростка и выдвинулись на место жительства несовершеннолетней вместе с матерью. В одной из комнат они обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти. Сейчас назначена судмедэкспертиза по телу погибшего ребёнка. Расследование дела продолжается.