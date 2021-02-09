Видео с места падения ребенка из окна больницы 

7 февраля в Чите шестилетний ребенок выпал из окна краевой детской клинической больницы. Мальчик упал с третьего этажа из окна хозяйственно-бытового помещения здания. В настоящее время ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому.
Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям медицинского персонала больницы. Будет проверено исполнение законодательства о качестве и безопасности оказания медицинской помощи, а также профилактике детского травматизма. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. По словам главного врача больницы, произошёл несчастный случай.