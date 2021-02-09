Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Ростове-на-Дону скончался заключенный, у которого из головы извлекли ручку 

Daily Storm и ещё 2 46 минут назад
Мужчина скончался после извлечения ручки из головы
Фото: Twitter
В одной из ростовских больниц скончался 37-летний заключенный, у которого ранее извлекли ручку из головы. Во ФСИН сообщили, что мужчина воткнул ее себе в глаз в состоянии нервного срыва. Это увидел его сокамерник и позвал на помощь.
Тяжелое повреждение зэк получил в ночь на 6 февраля. Мужчину доставили в больницу, где провели уникальную операцию и извлекли ручку (она прошла через всю голову и дотянулась до затылка) из мозга. Однако спустя несколько часов он скончался от осложнений.
Ранее пресс-служба больницы, где находился пациент, сообщила в Instagram, что ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Операция прошла успешно и мужчину перенаправили в реанимацию.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Daily Storm: последние новости
В горах Чечни нашли 14 пропавших человек В горах Чечни нашли 14 пропавших человек Суд арестовал братьев-росгвардейцев по делу об убийстве экс-главы села в Дагестане Суд арестовал братьев-росгвардейцев по делу об убийстве экс-главы села в Дагестане Умер сегодня: пресс-секретарь главы Северной Осетии подтвердила информацию о смерти брата Битарова Умер сегодня: пресс-секретарь главы Северной Осетии подтвердила информацию о смерти брата Битарова
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение