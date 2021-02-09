Мужчина скончался после извлечения ручки из головы

В одной из ростовских больниц скончался 37-летний заключенный, у которого ранее извлекли ручку из головы. Во ФСИН сообщили, что мужчина воткнул ее себе в глаз в состоянии нервного срыва. Это увидел его сокамерник и позвал на помощь.

Тяжелое повреждение зэк получил в ночь на 6 февраля. Мужчину доставили в больницу, где провели уникальную операцию и извлекли ручку (она прошла через всю голову и дотянулась до затылка) из мозга. Однако спустя несколько часов он скончался от осложнений.

Ранее пресс-служба больницы, где находился пациент, сообщила в Instagram, что ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Операция прошла успешно и мужчину перенаправили в реанимацию.