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В Петербурге саперы уничтожили вмерзшую в лед морскую мину 

ЧП Столица и ещё 1 54 минуты назад
В Петербурге саперы уничтожили вмерзшую в лед мину
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге саперы уничтожили морскую мину, которая вмерзла в лед, сковавший Финский залив.
Мина, предположительно, установленная еще во времена Великой Отечественной войны, оторвалась от якоря и всплыла на поверхность, сообщается в официальной группе Северо-Западного РПСО «ВКонтакте».
Во время холодов она вмерзла в лед и была обнаружена скайсерфером, который сообщил о произошедшем в МЧС.
Боеприпас оперативно обезвредили. Ранее саперы обезвредили авиабомбу весом 250 килограммов под Калининградом. Ее отвезли на полигон и уничтожили методом подрыва.
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Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
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