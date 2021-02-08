В Петербурге саперы уничтожили вмерзшую в лед мину

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Санкт-Петербурге саперы уничтожили морскую мину, которая вмерзла в лед, сковавший Финский залив.

Мина, предположительно, установленная еще во времена Великой Отечественной войны, оторвалась от якоря и всплыла на поверхность, сообщается в официальной группе Северо-Западного РПСО «ВКонтакте».

Во время холодов она вмерзла в лед и была обнаружена скайсерфером, который сообщил о произошедшем в МЧС

Боеприпас оперативно обезвредили. Ранее саперы обезвредили авиабомбу весом 250 килограммов под Калининградом. Ее отвезли на полигон и уничтожили методом подрыва.