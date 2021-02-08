Экс-замглавы Спецстроя Мордовец получил 13,5 лет колонии

"Приговором суда Мордовец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. Ему назначено наказание путем частичного сложения наказания в виде 13 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в размере 97 144 710 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок шесть лет", — сказала пресс-секретарь.