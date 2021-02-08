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Москва

Суд приговорил экс-замглавы Спецстроя Мордовца к 13,5 года колонии 

ТАСС 1 час назад
Экс-замглавы Спецстроя Мордовец получил 13,5 лет колонии
Фото: © Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС
Бабушкинский суд Москвы приговорил к 13,5 года колонии строгого режима бывшего замдиректора Спецстроя России, руководителя оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александра Мордовца по делу о получении взятки в размере 32 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

"Приговором суда Мордовец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. Ему назначено наказание путем частичного сложения наказания в виде 13 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в размере 97 144 710 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок шесть лет", — сказала пресс-секретарь.

Также Мордовец лишен воинского звания полковник запаса.
Другому фигуранту дела — гендиректору ООО "Строймонолит-14" Олегу Щурову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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Происшествия , Спецстрой , ФСИН
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