Три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта во Франции 

Самолёт Embraer Phenom 100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во французском аэропорту Ле-Бурже, пострадали три человека.
Об этом говорится в сообщении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в Twitter.
Отмечается, что транспортное средство в результате инцидента загорелось.
На место происшествия для расследования прибыли пять представителей бюро.
7 ноября 2020 года легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.