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Три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта во Франции 

RT на русском 1 час назад
Три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта во Франции
Фото: Pixabay
Самолёт Embraer Phenom 100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во французском аэропорту Ле-Бурже, пострадали три человека.
Об этом говорится в сообщении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в Twitter.
Отмечается, что транспортное средство в результате инцидента загорелось.
На место происшествия для расследования прибыли пять представителей бюро.
7 ноября 2020 года легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.
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Происшествия , Люберцы , Московская область , Франция
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