Суд арестовал росгвардейца по делу об убийстве в Дагестане

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца сотрудника дагестанского управления Росгвардии, подозреваемого в убийстве бывшего главы дагестанского села Новокули в здании отдела полиции.
Как сообщали в республиканском СУ СКР, двое сотрудников Росгвардии были задержаны по подозрению в убийстве 34-летнего жителя в райотделе полиции в Махачкале. В пресс-службе врио главы Дагестана сообщали, что был убит бывший глава села Новокули Новолакского района Абакар Капланов.
"Суд постановил избрать в отношении Курбанова Сулеймана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 апреля 2021 года включительно", — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Ожидается, что меру пресечения для второго подозреваемого суд изберет позже.
По версии следствия, в субботу вечером два сотрудника Росгвардии "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия, из-за чего мужчина умер на месте. В МВД по республике сообщали, что инцидент произошел вследствие "конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией".
Расследование уголовного дела взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.