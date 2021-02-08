Суд арестовал росгвардейца по делу об убийстве в Дагестане

"Суд постановил избрать в отношении Курбанова Сулеймана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 апреля 2021 года включительно", — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.