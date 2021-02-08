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Суд арестовал росгвардейца по делу об убийстве экс-главы села в Дагестане в отделе полиции 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Суд арестовал росгвардейца по делу об убийстве в Дагестане
Фото: ТАСС
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца сотрудника дагестанского управления Росгвардии, подозреваемого в убийстве бывшего главы дагестанского села Новокули в здании отдела полиции.
Как сообщали в республиканском СУ СКР, двое сотрудников Росгвардии были задержаны по подозрению в убийстве 34-летнего жителя в райотделе полиции в Махачкале. В пресс-службе врио главы Дагестана сообщали, что был убит бывший глава села Новокули Новолакского района Абакар Капланов.

"Суд постановил избрать в отношении Курбанова Сулеймана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 апреля 2021 года включительно", — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Ожидается, что меру пресечения для второго подозреваемого суд изберет позже.
Убитый экс-глава села в Дагестане угрожал росгвардейцам
По версии следствия, в субботу вечером два сотрудника Росгвардии "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия, из-за чего мужчина умер на месте. В МВД по республике сообщали, что инцидент произошел вследствие "конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией".
Расследование уголовного дела взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.
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Происшествия , Сергей Меликов , Росгвардия , МВД , ИТАР-ТАСС , Махачкала , Республика Дагестан
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