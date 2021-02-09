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Россиянин несколько часов пытал сына, чтобы узнать об изменах бывшей жены 

ЧП Столица и ещё 3 59 минут назад
Рязанец пытал сына с целью узнать об изменах экс-жены
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено против уроженца Рязанской области, обвиняемого в истязании собственного 13-летнего сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Рязанской области.

«Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об истязании им своего сына с применением пытки», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи уточнили, что в настоящее время подозреваемый задержан. По предварительной версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько часов избивал и пытал родного сына. Так он пытался добиться от него подтверждения своих подозрений об изменах бывшей супруги.
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