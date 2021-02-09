Рязанец пытал сына с целью узнать об изменах экс-жены

Уголовное дело возбуждено против уроженца Рязанской области , обвиняемого в истязании собственного 13-летнего сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Рязанской области.

«Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об истязании им своего сына с применением пытки», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи уточнили, что в настоящее время подозреваемый задержан. По предварительной версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько часов избивал и пытал родного сына. Так он пытался добиться от него подтверждения своих подозрений об изменах бывшей супруги.