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Москва

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего схимонаха Сергия 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Суд оставил под стражей бывшего схимонаха Сергия
Фото: ТАСС
Московский городской суд в понедельник признал законным арест бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), обвиняемого в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты на избрание Романову меры пресечения в виде содержания под стражей и отказал в ее удовлетворении", — сказал собеседник агентства.

Басманный суд ранее заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.
Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.
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Происшествия , Николай Романов , РПЦ , Мосгорсуд , Москва
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