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В Свердловской области полицейский ранил ножом посетителя ресторана 

РИА Новости 1 час назад
Полицейский напал с ножом на посетителя ресторана на Урале
Фото: РИА Новости
Сотрудник полиции свердловского города Заречный задержан после того, как ранил ножом мужчину из-за конфликта в ресторане, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, 6 февраля примерно в 03.35 (01.35 мск) в ресторане на улице Таховская между двумя местными жителями произошел конфликт, после которого молодой человек 1990 года рождения вышел на улицу, но оппонент догнал его и ударил ножом в поясницу, а затем скрылся.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник дежурной части местного отдела полиции. Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности", — говорится в сообщении.

Горелых отметил, что полицейский задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за просчеты в работе по воспитанию личного состава.
Все обстоятельства инцидента также выясняют сотрудники следственного управления СК РФ по региону, добавили в пресс-службе ведомства.
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Происшествия , Валерий Горелых , СКР , МВД
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