СК предъявил пресс-секретарю Навального обвинение 

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Следственный комитет предъявил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.

"Ранее нас уведомили, что состоится процедура предъявления обвинения, она состоялась", — сказала адвокат.

От других комментариев она отказалась — следствие взяло с нее подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Ранее Ярмыш вменяли подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.