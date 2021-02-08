В США во время перестрелки погиб полицейский 

Один правоохранитель погиб, ещё один получил ранения в результате перестрелки, произошедшей в американском штате Нью-Мексико, передает сайт "Аргументы и факты".

Уточняется, что инцидент случился на автомобильной дороге неподалёку от города Лас-Крусес. В местной полиции рассказали, что правоохранители преследовали автомобиль нарушителя, а затем тот открыл огонь. Злоумышленник ликвидирован, его личность устанавливается. Пострадавший полицейский доставлен в больницу.

Другие подробности случившегося пока не приводятся. Губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм выразила соболезнования в связи с гибелью офицера полиции.