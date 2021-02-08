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В США во время перестрелки погиб полицейский 

Газета.Ru 34 минуты назад
В США во время перестрелки погиб полицейский
Фото: depositphotos.com
Один правоохранитель погиб, ещё один получил ранения в результате перестрелки, произошедшей в американском штате Нью-Мексико, передает сайт "Аргументы и факты".
Уточняется, что инцидент случился на автомобильной дороге неподалёку от города Лас-Крусес. В местной полиции рассказали, что правоохранители преследовали автомобиль нарушителя, а затем тот открыл огонь. Злоумышленник ликвидирован, его личность устанавливается. Пострадавший полицейский доставлен в больницу.
Другие подробности случившегося пока не приводятся. Губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм выразила соболезнования в связи с гибелью офицера полиции.
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Происшествия , В мире , США
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