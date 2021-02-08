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Москва

Девушка выпала из окна после драки с бойцом ММА — СМИ 

Москва24 40 минут назад
Девушка выпала из окна после драки с бойцом ММА
Фото: depositphotos.com
Под окнами дома по Муравской улице в Москве найдено тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Согласно предварительной информации, трагедия произошла во время празднования дня рождения женщины", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, между погибшей и бойцом смешанных единоборств (ММА) Арсеном Батыровым произошел конфликт. Как сообщил источник в правоохранительных органах, женщина ударила спортсмена кружкой по голове на балконе. Батыров вошел в комнату за своим знакомым, а когда они вернулись, женщины там не было. Позднее под окнами нашли ее тело. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее мужчина погиб после падения из окна 20-го этажа жилого дома на западе Москвы.
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Происшествия , МВД , Москва
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