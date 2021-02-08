Девушка выпала из окна после драки с бойцом ММА

Все новости на карте

Ранее мужчина погиб после падения из окна 20-го этажа жилого дома на западе Москвы.

"Согласно предварительной информации, трагедия произошла во время празднования дня рождения женщины", — говорится в сообщении.

Москва24: последние новости

Соседи рассказали о последних словах парня, упавшего в Воронеже на коляску

Группа из 14 человек пропала в горах в Чечне

Ефремов этапирован в Москву для участия в следственных действиях