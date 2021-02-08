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Автомобиль с гражданским подорвался на мине в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru 43 минуты назад
Автомобиль с гражданским подорвался на мине в Нагорном Карабахе
Фото: Reuters
Автомобиль под управлением 33-летнего азербайджанца подорвался на противотанковой мине в Джебраильском районе Нагорного Карабаха, который находится под контролем Баку. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 7 февраля. Несколько человек обратились в полицию с просьбой помочь найти водителя «ВАЗ 2106», который долгое время не выходил на связь. Позже он был найден мертвым в своей машине. Смерть наступила из-за взрыва противотанковой мины, которая была установлена на территории села Нузгар.
Отмечается, что вместе с погибшим в автомобиле могли находиться еще несколько человек. Их местонахождение сейчас неизвестно. По факту смерти гражданского было возбуждено уголовное дело.
Ранее Министерство обороны России показало видеозапись работы российских саперов в Нагорном Карабахе. После завершения войны миротворцы очистили от мин и неразорвавшихся снарядов более почти 860 гектаров земли и более 250 километров дорог в регионе. Всего было обезврежено более 24 тысяч мин и снарядов.
9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов, однако некоторые дороги и часть поселений в них по-прежнему остаются заминированы.
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Происшествия , В мире , Министерство обороны , ИА Sputnik , Азербайджан , Баку
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