Автомобиль с гражданским подорвался на мине в Нагорном Карабахе 

Автомобиль под управлением 33-летнего азербайджанца подорвался на противотанковой мине в Джебраильском районе Нагорного Карабаха, который находится под контролем Баку . Об этом сообщает « Sputnik Азербайджан » со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 7 февраля. Несколько человек обратились в полицию с просьбой помочь найти водителя «ВАЗ 2106», который долгое время не выходил на связь. Позже он был найден мертвым в своей машине. Смерть наступила из-за взрыва противотанковой мины, которая была установлена на территории села Нузгар.

Отмечается, что вместе с погибшим в автомобиле могли находиться еще несколько человек. Их местонахождение сейчас неизвестно. По факту смерти гражданского было возбуждено уголовное дело.

Ранее Министерство обороны России показало видеозапись работы российских саперов в Нагорном Карабахе. После завершения войны миротворцы очистили от мин и неразорвавшихся снарядов более почти 860 гектаров земли и более 250 километров дорог в регионе. Всего было обезврежено более 24 тысяч мин и снарядов.

9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов, однако некоторые дороги и часть поселений в них по-прежнему остаются заминированы.