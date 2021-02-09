На судью Саяпина завели дело из-за совершенного сыном убийства

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России одобрила возбуждение уголовного дела в отношении судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина, 15-летний сын которого обвинялся в убийстве друга. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает «Фонтанка.ру»

По данным издания, ВККС дала Следственному комитету России (СКР) согласие на возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).

29 октября 2020 года сообщалось , что в Санкт-Петербурге СКР прекратил уголовное дело в отношении 15-летнего сына судьи Саяпина. По данным источника «Ленты.ру», вначале дело расследовалось сразу по двум статьям УК РФ — 105 («Убийство») и 108 («Превышение необходимой обороны»).

Позднее дело было переквалифицировано на статью 109 УК РФ («Убийство по неосторожности»). Лицо, не достигшее возраста 16 лет, не подлежит уголовной ответственности за указанное преступление и не является субъектом преступления. Выяснилось, что причиной гибели школьника стала подростковая шалость и желание сына судьи удивить друзей отцовским ружьем.