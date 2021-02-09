Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

На российского судью завели дело из-за совершенного сыном убийства 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
На судью Саяпина завели дело из-за совершенного сыном убийства
Фото: Telegram-канал «Mash на Мойке»
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России одобрила возбуждение уголовного дела в отношении судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина, 15-летний сын которого обвинялся в убийстве друга. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает «Фонтанка.ру».
По данным издания, ВККС дала Следственному комитету России (СКР) согласие на возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).
29 октября 2020 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге СКР прекратил уголовное дело в отношении 15-летнего сына судьи Саяпина. По данным источника «Ленты.ру», вначале дело расследовалось сразу по двум статьям УК РФ — 105 («Убийство») и 108 («Превышение необходимой обороны»).
Позднее дело было переквалифицировано на статью 109 УК РФ («Убийство по неосторожности»). Лицо, не достигшее возраста 16 лет, не подлежит уголовной ответственности за указанное преступление и не является субъектом преступления. Выяснилось, что причиной гибели школьника стала подростковая шалость и желание сына судьи удивить друзей отцовским ружьем.
Вечером 7 марта рядом с квартирой судьи Саяпина было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением. Выяснилось, что погибший и его сверстники вместе смотрели в квартире хоккей и около 21:00 сын судьи, достав отцовское ружье, застрелил одного из друзей. Затем подозреваемый, по словам свидетеля, вынес тело на лестницу и сбежал. Мать погибшего подростка назвала произошедшее трагической случайностью.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Последние новости
Эксперты ВОЗ отработали четыре версии передачи коронавируса человеку Эксперты ВОЗ отработали четыре версии передачи коронавируса человеку Правительство ответило на сообщения о поддержке россиян на 500 миллиардов рублей Правительство ответило на сообщения о поддержке россиян на 500 миллиардов рублей В Москве объявлено штормовое предупреждение В Москве объявлено штормовое предупреждение
Комментарии
Происшествия , СКР , Фонтанка.Ру , Карачаево-Черкесская Республика , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение