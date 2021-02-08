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В Воронеже установили личность причастного к убийству учительницы 

РИА Новости 36 минут назад
Следователи установили личность мужчины, причастного к жестокому убийству учительницы математики в Воронеже, он объявлен в розыск, сообщается на сайте СК РФ.
Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". Как сообщало издание "Комсомольская правда Воронеж", в момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.
По информации СУСК, нападение на 47-летнюю жительницу Воронежа произошло около 19.30 мск. Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. Женщина скончалась на месте преступления. Как добавляли в прокуратуре области, у убитой женщины были похищены сумка с деньгами, браслет и мобильный телефон. По данному факту было заведено дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей".

"Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, — им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск. Иная информация в настоящее время в интересах следствия не подлежит разглашению", — говорится в сообщении.

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