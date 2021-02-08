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Семья погибла в Подмосковье, не почувствовав запах газа из-за COVID 

ЧП Столица 1 час назад
Лишившаяся обоняния из-за COVID семья погибла в Подмосковье
Фото: РИА Новости
По некоторым данным, супруги и их дети были на карантине: все они заболели коронавирусом. По имеющимся данным, квартиру из-за неисправной газовой колонки заполонил газ. Из-за отсутствия обоняния несчастные попросту не почувствовали едкий запах.
В какой-то момент 35-летней женщине стало плохо: ее тошнило. Ее 40-летний муж подумал, что ухудшение самочувствия связано с последствиями, вызванными СOVID-19. Он вызвал домой медиков.
Однако пока скорая помощь ехала на место, вся семья из четырех человек, включая 15-летнюю девочку и 4-летнего мальчика, отравилась газом. Все погибли кроме школьницы — она госпитализирована в реанимацию.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Происшествия , Московская область
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