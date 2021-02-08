Лишившаяся обоняния из-за COVID семья погибла в Подмосковье

По некоторым данным, супруги и их дети были на карантине: все они заболели коронавирусом. По имеющимся данным, квартиру из-за неисправной газовой колонки заполонил газ. Из-за отсутствия обоняния несчастные попросту не почувствовали едкий запах.

В какой-то момент 35-летней женщине стало плохо: ее тошнило. Ее 40-летний муж подумал, что ухудшение самочувствия связано с последствиями, вызванными СOVID-19. Он вызвал домой медиков.

Однако пока скорая помощь ехала на место, вся семья из четырех человек, включая 15-летнюю девочку и 4-летнего мальчика, отравилась газом. Все погибли кроме школьницы — она госпитализирована в реанимацию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».