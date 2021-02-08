Жену бизнесмена арестовали по подозрению в убийстве Прониной

Московским следователям удалось найти и арестовать пятерых мужчин, причастных к убийству 30-летнего хореографа Натальи Прониной , погибшей в конце 2020 года. Шестым фигурантом дела стала жена бизнесмена, которая решила "наказать" девушку за любовную связь с мужем и заказала ее убийство в обмен на свою иномарку. Все подозреваемые сейчас находятся под стражей.

Москве арестовали подозреваемых в расправе над хореографом Натальей Прониной, которую убили выстрелом в лицо в конце 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Черемушкинского районного суда Москвы.

Алексея Головина. По решению судьи под стражу до 23 марта заключили Хасана Тагирова, Артака Айвазяна, Елену Сосновскую, Руслана Тагирова, Константина Таранова

Выйти на след подозреваемых следователям удалось благодаря брошенному на месте преступления оружию. Как ранее сообщали в СК, убегая с места преступления, один из молодых людей выбросил пистолет Макарова, из которого дважды выстрелил в свою жертву — 30-летнюю Наталью Пронину.

Сами подозреваемые отрицают причастность к убийству. В шоковом состоянии пребывают их родные — мать двоих подозреваемых, братьев Хасана и Руслана Тагировых, настаивает на том, что ее сыновья даже не понимают, в чем их обвиняют. Как удалось установить следователям, в конце декабря оба молодых человека как раз срочно вернулись на родину в Чечню якобы из-за карантина.

«Мой сын мне поклялся, что он ни в чем не виноват. Что они от меня требуют, он говорит, я не знаю, я не в курсе, в чем они меня обвиняют», — заявила РЕН ТВ родственница задержанных.

Пятерым задержанным вменяются две статьи УК РФ — «Убийство по найму» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия». Предполагаемым заказчиком преступления стала Елена Сосновская — по предварительной версии, женщина решила отомстить хореографу за любовную связь с ее мужем.

В результате втянутыми в преступную схему оказались пятеро молодых людей — они должны были изучить распорядок дня жертвы, выследить ее, решить вопросы с киллером. За это, по данным СМИ, заказчица обещала выплатить группе 200 тыс. рублей и отдать свою иномарку.

Осуществить задуманное удалось вечером 23 декабря, когда девушка шла домой вместе с подругами. Уже возле подъезда предполагаемого злоумышленника засекла камера наружного видеонаблюдения: на кадрах можно рассмотреть мужчину в маске и капюшоне, стоящего за углом дома. Через некоторое время мимо него по дороге к подъезду проходят три девушки. Злоумышленник приближается к ним со спины, стреляет и быстро убегает. Подруги Натальи не пострадали, жертва нападения упала без сознания.

По словам очевидцев, на месте происшествия «было много крови». «Приезжали три или четыре „скорые“. Они реанимировали ее прямо здесь — минут пять. Потом ее подняли на носилках», — рассказывала местная жительница РЕН ТВ.

Наталью сразу же госпитализировали, однако спасти ее не удалось — в больнице она перенесла клиническую смерть и около полуночи скончалась.

Изначально полиция рассматривала несколько версий убийства девушки. На одну из них указала подруга погибшей: по ее мнению, преступником мог оказаться мигрант, работавший неподалеку от Натальи. Мужчина несколько недель пытался познакомиться с Прониной — он караулил девушку каждый вечер, когда та уходила с работы.

Кроме того, в розыск объявили и молодого человека Натальи — 33-летнего Александра Кравченко из Крыма, регулярно приезжавшего к девушке несколько раз в месяц. Подруга убитой, просмотрев кадры с камеры видеонаблюдения, заметила сходство злоумышленника с Александром. Тем не менее, сам Кравченко заявил, что находился в момент убийства в Ялте и физически не мог оказаться на месте преступления.

Он также сообщил следователям, что Наталья действительно жаловалась на некоего мужчину, который работал на стройке неподалеку, и даже просила Александра приехать и разобраться с назойливым ухажером.

По словам мужчины, девушка также рассказывала ему про долг в 600 тыс. рублей, но заявила, что сама разберется и сможет все вернуть.

Как сообщали СМИ, Пронина была известным хореографом в Москве. Девушка побеждала в различных межрегиональных чемпионатах по бальным танцам, также становилась призером кубков России, Москвы и Нижнего Новгорода. Кроме того, она принимала участие в шоу-программе Comedy Club и «Живой звук». В постах девушка писала, что считает себя очень счастливым человеком, а также рассказывала, как ожидает волшебства в Новый год.