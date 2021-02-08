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Москва

Расплатилась иномаркой: кто заказал убийство хореографа Прониной 

Газета.Ru и ещё 1 33 минуты назад
Жену бизнесмена арестовали по подозрению в убийстве Прониной
Фото: Газета.Ru
Московским следователям удалось найти и арестовать пятерых мужчин, причастных к убийству 30-летнего хореографа Натальи Прониной, погибшей в конце 2020 года. Шестым фигурантом дела стала жена бизнесмена, которая решила "наказать" девушку за любовную связь с мужем и заказала ее убийство в обмен на свою иномарку. Все подозреваемые сейчас находятся под стражей.
В Москве арестовали подозреваемых в расправе над хореографом Натальей Прониной, которую убили выстрелом в лицо в конце 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Черемушкинского районного суда Москвы.
По решению судьи под стражу до 23 марта заключили Хасана Тагирова, Артака Айвазяна, Елену Сосновскую, Руслана Тагирова, Константина Таранова и Алексея Головина.
Выйти на след подозреваемых следователям удалось благодаря брошенному на месте преступления оружию. Как ранее сообщали в СК, убегая с места преступления, один из молодых людей выбросил пистолет Макарова, из которого дважды выстрелил в свою жертву — 30-летнюю Наталью Пронину.
Сами подозреваемые отрицают причастность к убийству. В шоковом состоянии пребывают их родные — мать двоих подозреваемых, братьев Хасана и Руслана Тагировых, настаивает на том, что ее сыновья даже не понимают, в чем их обвиняют. Как удалось установить следователям, в конце декабря оба молодых человека как раз срочно вернулись на родину в Чечню якобы из-за карантина.

«Мой сын мне поклялся, что он ни в чем не виноват. Что они от меня требуют, он говорит, я не знаю, я не в курсе, в чем они меня обвиняют», — заявила РЕН ТВ родственница задержанных.

Пятерым задержанным вменяются две статьи УК РФ — «Убийство по найму» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия». Предполагаемым заказчиком преступления стала Елена Сосновская — по предварительной версии, женщина решила отомстить хореографу за любовную связь с ее мужем.
В результате втянутыми в преступную схему оказались пятеро молодых людей — они должны были изучить распорядок дня жертвы, выследить ее, решить вопросы с киллером. За это, по данным СМИ, заказчица обещала выплатить группе 200 тыс. рублей и отдать свою иномарку.
Осуществить задуманное удалось вечером 23 декабря, когда девушка шла домой вместе с подругами. Уже возле подъезда предполагаемого злоумышленника засекла камера наружного видеонаблюдения: на кадрах можно рассмотреть мужчину в маске и капюшоне, стоящего за углом дома. Через некоторое время мимо него по дороге к подъезду проходят три девушки. Злоумышленник приближается к ним со спины, стреляет и быстро убегает. Подруги Натальи не пострадали, жертва нападения упала без сознания.
По словам очевидцев, на месте происшествия «было много крови». «Приезжали три или четыре „скорые“. Они реанимировали ее прямо здесь — минут пять. Потом ее подняли на носилках», — рассказывала местная жительница РЕН ТВ.
Наталью сразу же госпитализировали, однако спасти ее не удалось — в больнице она перенесла клиническую смерть и около полуночи скончалась.
Изначально полиция рассматривала несколько версий убийства девушки. На одну из них указала подруга погибшей: по ее мнению, преступником мог оказаться мигрант, работавший неподалеку от Натальи. Мужчина несколько недель пытался познакомиться с Прониной — он караулил девушку каждый вечер, когда та уходила с работы.
Кроме того, в розыск объявили и молодого человека Натальи — 33-летнего Александра Кравченко из Крыма, регулярно приезжавшего к девушке несколько раз в месяц. Подруга убитой, просмотрев кадры с камеры видеонаблюдения, заметила сходство злоумышленника с Александром. Тем не менее, сам Кравченко заявил, что находился в момент убийства в Ялте и физически не мог оказаться на месте преступления.
Он также сообщил следователям, что Наталья действительно жаловалась на некоего мужчину, который работал на стройке неподалеку, и даже просила Александра приехать и разобраться с назойливым ухажером.
По словам мужчины, девушка также рассказывала ему про долг в 600 тыс. рублей, но заявила, что сама разберется и сможет все вернуть.
Как сообщали СМИ, Пронина была известным хореографом в Москве. Девушка побеждала в различных межрегиональных чемпионатах по бальным танцам, также становилась призером кубков России, Москвы и Нижнего Новгорода. Кроме того, она принимала участие в шоу-программе Comedy Club и «Живой звук». В постах девушка писала, что считает себя очень счастливым человеком, а также рассказывала, как ожидает волшебства в Новый год.
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Комментарии 5
Происшествия , Статьи , Алексей Головин , Константин Таранов , Наталья Пронина , Александр Кравченко , РЕН ТВ , Москва
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