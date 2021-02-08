Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Дагестане арестовали двух участников террористической ячейки 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Дагестане арестовали двух участников террористической ячейки
Фото: РИА Новости
Дербентский районный суд в Дагестане арестовал двух участников законспирированной террористической ячейки, их задержали 5 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Подозреваемые по ходатайству следствия арестованы на два месяца", — сообщил источник.

Ранее пресс-служба управления ФСБ по Дагестану сообщала о пресечении деятельности законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Злоумышленников задержали при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы. По данным пресс-службы, члены ячейки планировали совершить серию преступлений террористического характера, в том числе покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
ТАСС: последние новости
Экс-полковника Захарченко перевели из СИЗО в городскую больницу Экс-полковника Захарченко перевели из СИЗО в городскую больницу В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко Пропавших в Чечне местных жителей нашли живыми Пропавших в Чечне местных жителей нашли живыми
Происшествия , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Махачкала , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Семенович оскорбила реплика футболиста о ее «сиськах»
00:56
Семенович оскорбила реплика футболиста о ее «сиськах»
Шоу-бизнес
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
00:24
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
Происшествия
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
00:35
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
В мире Происшествия
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
01:04
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
Происшествия
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
00:24
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение