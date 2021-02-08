Школьница выпала из окна после запрета матери смотреть видео в Сети 

11-летняя девочка выпала из окна после разговора с матерью о том, какие видео в интернете можно смотреть, а какие нет, сообщает Sputnik со ссылкой на РИА Новости. Школьница осталась жива, но получила тяжелейшие травмы.

Инцидент произошел рано утром 8 февраля в доме на Петровско-Разумовском проезде. Мать девочки рассказала полицейским, что услышала странный звук в комнате дочери. Открыв дверь, она увидела, что окно распахнуто, а ребенок уже лежит внизу. Школьница выпала из квартиры на девятом этаже. Девочку госпитализировали с множественными переломами: рук, таза, черепа. В настоящее время за ее жизнь борются медики.

Мать пострадавшей заявила правоохранителям, что перед сном она разговаривала с дочерью о видео в интернете: в частности, женщина поучала школьницу, какие видео можно смотреть, а какие не стоит. После беседы все члены семьи, по ее словам, легли спать. Полицейские выясняют обстоятельства ЧП.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сожительница профессионального бойца ММА Арсена Батырова выпала из окна после ссоры с возлюбленным. Трагедия произошла в ночь на 8 февраля в квартире на улице Муравская. Избранница Батырова по имени Виктория устроила празднование своего 39-летия. В разгар вечеринки у нее произошел конфликт с возлюбленным, в результате она ударила его кружкой по голове. Журналисты сообщают, что спортсмен попросил знакомого помочь. Впоследствии гости обнаружили, что Виктория скончалась.