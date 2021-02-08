Иномарка улетела в Фонтанку, пробив ограждение

Петербурге автомобиль пробил ограждение и свалился в реку. В районе Апраксина переулка иномарка Volkswagen Polo вылетела в Фонтанку, пробив ограждение. Дорожно-транспортное происшествие попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

По счастливому стечению обстоятельств машина приземлилась на лед, разбив передний бампер. За рулем иномарки в момент аварии находился 37-летний водитель, мужчина не пострадал. По предварительным данным, он был трезв. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.